Lautaro Martinez torna dal 1′ per Inter-Frosinone: cerca bis e record – CdS

Lautaro Martinez sarà di nuovo titolare stasera in Inter-Frosinone, dopo il subentro (vincente) contro il Salisburgo mercoledì in Champions League. Il Toro cerca un bis che ricorda il Corriere dello Sport.

LA RIPETIZIONE – L’unica volta in carriera che Lautaro Martinez ha giocato un Inter-Frosinone al Meazza fece gol. Era il 24 novembre 2018, finì 3-0 e il Toro (che nella circostanza faceva rifiatare Mauro Icardi in vista della trasferta di Champions League col Tottenham) segnò il momentaneo raddoppio al 57′ in mezzo alle due (rare) reti di Keita Baldé Diao. All’epoca era solo il secondo gol di Lautaro Martinez con l’Inter, dopo il primo al Cagliari, mentre stasera ci arriva con un altro status. Soprattutto carico dalle quattordici reti in quindici presenze stagionali, dodici in Serie A che lo rendono più che capocannoniere.

COPPIA RIPRESA – Il Corriere dello Sport ricorda come fu un altro argentino a segnare almeno tredici volte nelle prime dodici giornate. Era la stagione 1994-1995, la prima nell’era dei tre punti, e ci riuscì Gabriel Omar Batistuta con la Fiorentina all’epoca neopromossa. Lautaro Martinez è pronto a puntare Batigol, con uno score finora impressionante. Il gol che ha deciso Salisburgo-Inter è stato pesantissimo, avendo dato la qualificazione con due turni d’anticipo. Poi andrà in nazionale con l’Argentina, tornando solo a poche ore dal derby d’Italia. Intanto stasera per Inter-Frosinone Lautaro Martinez ricomporrà la coppia con Marcus Thuram, anche se Marko Arnautovic scalpita per tornare dopo cinquanta giorni e ci sia anche Alexis Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia