Inter-Frosinone, la sfida con la Juventus comincia già da oggi

Inter-Frosinone stasera alle 20.45 è come se fosse già un assaggio del derby d’Italia contro la Juventus. E questo non solo perché negli avversari c’è una colonia bianconera in prestito.

VISTA TORINO – Inter-Frosinone apre il derby d’Italia. Vero, ci sono ancora due settimane esatte prima della partita dell’Allianz Stadium, ma è come se oggi ci fossero due avversari: i giallazzurri di Eusebio Di Francesco e la Juventus. Questo intanto perché ieri i bianconeri, sempre di misura anche se non col solito 1-0, sono passati in testa. Poi perché nel Frosinone figurano ben tre prestiti juventini, che probabilmente qualche messaggio da Torino l’avranno ricevuto. Ma proprio per questo motivo la partita di oggi non va né sottovalutata né tantomeno sbagliata. Arrivare al derby d’Italia confermando la testa della classifica vorrebbe dire portare Massimiliano Allegri a dover proporre qualcosa di diverso dall’anticalcio e dal corto muso delle ultime partite, in quanto la pressione sarebbe tutta dalla loro parte. Va sfruttato.

I MIGLIORI – Avendo fatto rotazioni (ormai definirlo turnover è eccessivo) in Champions League mercoledì a Salisburgo (missione compiuta) Simone Inzaghi è scontato che rimetta la formazione di gala. Senza i soliti Juan Guillermo Cuadrado e Benjamin Pavard, quindi con la catena di destra da reinventare. Torna Denzel Dumfries dopo l’affaticamento, dietro di lui potrebbe esserci Stefan de Vrij e non Matteo Darmian. Torna Nicolò Barella, uno dei tanti cambi azzeccati quattro giorni fa in Austria procurandosi il rigore. E soprattutto torna capitan Lautaro Martinez, in coppia con Marcus Thuram e in un attacco finalmente al completo. Nel Frosinone occhio alle verticalizzazioni, soprattutto sui big Matias Soulé e Reinier. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Inter-Frosinone: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.