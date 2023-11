Il Frosinone di Di Francesco è la sorpresa della Serie A 2023-2024

Il Frosinone è la sorpresa della Serie A. I giovani di Di Francesco puntano sul pressing e sulla qualità offensiva, con molti protagonisti da centrocampo in su.

TATTICA – Il modulo di riferimento del Frosinone è una via di mezzo tra il 4-3-3 e il 4-2-3-1. La squadra tende a impostare il gioco dal basso, con grande coinvolgimento del portiere, ma non si fa problemi a lanciare lungo per cercare di raggiungere in modo diretto gli uomini offensivi. L’azione si sviluppa sugli esterni, con coinvolgimento sia degli attaccanti che dei terzini. In non possesso la squadra è aggressiva col pressing. Gli uomini di Di Francesco tendono a partire molto forte nelle partite, per poi calare sul finale.

STATISTICHE – Il Frosinone nelle prime 11 giornate ha stupito tutti mettendo insieme 15 punti. Il punto di forza della squadra è l’attacco, che con 17 gol segnati è il sesto migliore in A. Come tiri prodotti però è sest’ultima in campionato, a testimoniare una grande efficienza in area avversaria. Più difficoltà in difesa, dove gli uomini di Di Francesco hanno subito 18 gol, quarti peggiori del campionato. A conferma dei problemi, come tiri subiti sono penultimi in A. Una risorsa sono i calci piazzati, situazione da cui sono arrivate 4 reti (migliori in A).

DETTAGLI – Turati è uno dei punti di forza assoluti della squadra, protagonista sia in porta (il Frosinone è secondo per parate) sia nell’impostazione del gioco (sia palla a terra che coi lanci lunghi). Soulé è il leader della squadra. Migliore per rendimento secondo Whoscored dell’intera Serie A, primo per dribbling sempre in tutto il campionato, sesto per passaggi medi, primo per cross, primo per passaggi chiave, primo per tiri a partita, autore di 5 gol (miglior marcatore) e un assist. Insieme a lui si sta mettendo in luce Reinier. Da trequartista ci mette fisico e tecnica: secondo per rendimento secondo Whoscored, secondo per passaggi chiave con 2 assist realizzati, ma anche secondo per contrasti. Ibrahimovic è la novità delle ultime settimane. Il classe 2005 ha trovato 2 gol (uno in Coppa Italia) e un assist, rivelandosi una nuova risorsa sulla sinistra dell’attacco.