Inter-Frosinone, Inzaghi ne cambia 5! La probabile formazione – SM

Inter-Frosinone andrà in scena domenica alle 20:45. Inzaghi, per l’ultimo match prima della sosta per le Nazionali, potrebbe confermare alcuni degli uomini scesi in campo a Salisburgo. Le ultime sulle possibili scelte del tecnico da SportMediaset

CAMBI – Inter-Frosinone in campo domenica sera alle 20:45. Un match fondamentale per i nerazzurri attesi, al rientro dalla sosta per le Nazionali, da due scontri diretti consecutivi con Juventus e Napoli. Inzaghi, secondo Sky Sport, dovrebbe effettuare cinque cambi rispetto all’undici schierato col Salisburgo. In difesa riposo per Acerbi, con de Vrij che torna titolare al centro. Confermato Bisseck a destra, con Bastoni a sinistra. Sugli esterni si rivedono Dumfries e Dimarco dal 1′, in mezzo il rientro di Barella. In attacco turno di riposo per Thuram: pronti Lautaro Martinez e Sanchez. Di seguito la probabile formazione.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi