Inter-Fiorentina, un solo dubbio per Inzaghi: possibile esordio dal 1′ – SM

Inter-Fiorentina è l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali, domenica alle 18.30. Inzaghi ha un unico ballottaggio di formazione, da definire in vista del match.

TRE GIORNI ALLA PARTITA – Si attende Inter-Fiorentina, per provare a chiudere il primo mini-ciclo con un filotto di vittorie. Per Simone Inzaghi, stando a Sport Mediaset, l’unico dubbio è a centrocampo: a Cagliari lunedì scorso Henrikh Mkhitaryan è uscito per una leggera distorsione alla caviglia. Scalpita Davide Frattesi, che sarebbe all’esordio da titolare. Francesco Acerbi anche oggi, nell’allenamento in cui per la prima volta si è visto Benjamin Pavard, ha fatto ancora lavoro differenziato: punta a esserci domenica, ma Stefan de Vrij è di nuovo favorito. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Fiorentina, secondo Sport Mediaset: Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi o Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.