Pavard, primo allenamento: per Inter-Fiorentina possibile doppio innesto

Pavard oggi ha svolto il primo allenamento da giocatore ufficiale dell’Inter, dopo l’annuncio arrivato ieri sera, e potrebbe già debuttare con la Fiorentina. Non è però l’unica novità possibile per domenica (ore 18.30).

LA PRIMA VOLTA – Benjamin Pavard si allena già ad Appiano Gentile. Come riporta Sport Mediaset, il difensore francese ha fatto conoscenza del suo nuovo centro sportivo, nella seduta mattutina di oggi. In Inter-Fiorentina ci sarà anche lui, probabilmente non dal 1′. Anche Alexis Sanchez è tornato a disposizione, può essere convocato per la partita di domenica ore 18.30. Un doppio innesto per Simone Inzaghi, in vista dell’ultma gara prima della sosta.