ESCLUSIVA IN − De Biasi: «Inter più forte e consapevole! Arnautovic o Thuram…»

Inter autorevole contro Monza e Cagliari. Rispetto all’anno scorso, dove l’Inter fece anche sei punti in due giornate, ma faticando e non poco tra Lecce e Spezia – soprattutto contro i salentini – De Biasi vede una squadra più consapevole della sua forza?

Non solo consapevolezza. Secondo me l’Inter è una squadra, che era la più forte anche nella passata stagione, era all’altezza del Napoli se non addirittura sopra per alcuni valori, ma ha pagato quel periodo di appannamento che ha avuto tra gennaio e marzo, dove ha fatto sette partite senza fare grandi risultati e facendo molti pareggi. Però è una squadra che si è saputa rinsaldare, che è rimasta squadra. Alla fine, questo gli ha portato una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana e una finale di Champions League, dove avrebbe meritato miglior sorte sicuramente.

Il precampionato può essere un fattore? Spiego, lo scorso anno l’Inter non vinse nemmeno una gara nel cosiddetto calcio di luglio e di agosto facendo poi un inizio di stagione non all’altezza, quest’anno invece zero KO nelle amichevoli e ben 4 vittorie e inizio di annata promettente.

Difficile fare paragoni tra una stagione e l’altra. Tra un agosto 2022 e un agosto 2023. Credo siano due cose completamente diverse. Dipende dagli avversari, dal tipo di preparazione che hai fatto e dagli obiettivi prefissati a breve da raggiungere. Di certo l’Inter è una squadra che ha qualità, forza, e quest’anno è partita col piede giusto. È una candidata insieme a Napoli, Milan e probabilmente anche alla Juventus, anche se a Udine era stata molto credibile – soprattutto nel primo tempo – mentre col Bologna è apparsa una squadra molto diversa.

De Biasi, inserisce anche la Roma con Romelu Lukaku in questo lotto?

La Roma credo non abbia ancora definito il suo mercato. Credo che possa arrivare ancora qualche altro colpo prima della fine. La Roma con l’arrivo di Lukaku si candida autorevolmente almeno per un posto in Champions League.

Ritornando all’Inter. De Biasi, si aspettava questo inizio così performante di Lautaro Martinez?

Lautaro Martinez è capitano, è ormai da tanti all’Inter e riveste un ruolo importante. È un giocatore che ha qualità, vede la porta, trova condizione fisica immediata perché non ha una struttura importante, ma è un giocatore di qualità che ha un senso del gol come pochi.

Che ne pensa di Marcus Thuram e Marko Arnautovic?

Sono due giocatori diversi con caratteristiche diverse. Con Arnautovic, Lautaro Martinez può avere l’aiuto della sua stazza che lo può liberare in alcuni frangenti della partita. Thuram è un giocatore che mi piace molto, è un giocatore che ha gamba, ha tecnica e quest’anno passerà sicuramente un grande campionato all’Inter.

De Biasi, con Benjamin Pavard l’Inter è più forte dell’anno scorso e che voto dà al mercato?

L’Inter ha fatto un mercato molto positivo, anche se perde un po’ per ragioni anagrafiche un giocatore importante come Edin Dzeko, ha lasciato partire Joaquin Correa, sono arrivati Thuram e Arnautovic, ed è arrivato anche El Nino Maravilla Alexis Sanchez, che adoperato in alcuni momenti delicati della partita può essere un’arma davvero importante. Credo che rispetto all’anno scorso sia più consapevole.

C’è una squadra che può trasformarsi in rivelazione in questo campionato, lo scorso anno lo è stato il Monza. E quest’anno?

In questo momento è difficile creare una previsione. È partito bene il Verona, ma non credo che possa essere una sorpresa a lungo termine. Ha sfruttato i fattori Empoli e Roma, che probabilmente non erano nella migliore condizione. Le sorprese sono tali perché nessuno le conosce.

De Biasi, come prosegue il progetto della nazionale azera, di cui lei è il Commissario Tecnico?

Nelle qualificazioni ai prossimi Europei siamo dentro un gruppo incredibile con Belgio, Austria e Svezia. Noi dobbiamo fare ancora molta strada per crescere. Abbiamo fatto bene in Nations League, dove abbiamo pagato purtroppo il non essere arrivati primi, in quanto abbiamo perso una partita esterna in Kazakistan, dove abbiamo avuto delle statistiche incredibili per vincere la partita. Ma il calcio è fatto anche così. Abbiamo vinto però cinque partite di fila, nella storia della nazionale azera non era mai successo. Questo mi fa pensare che siamo sulla direzione giusta.

Gli piacerebbe tornare ad allenare in Italia?

Anche no, sinceramente. Preferisco una nazionale, oppure un club anche estero non mi dispiacerebbe.

