Biasin: «Inter gran bel calcio, lo dà Inzaghi! Lukaku effetto Sneijder»

Biasin rimarca il valore di Inzaghi per il gioco dell’Inter in questo inizio di stagione. Il giornalista si sofferma poi sull’arrivo di Lukaku alla Roma, paragonandolo a quello in nerazzurro di Sneijder: l’ha fatto a Tutti Convocati, su Radio 24.

IN CRESCITA – Fabrizio Biasin vede lati positivi dall’Inter: «C’è la consapevolezza della finale di Champions League, che ha permesso di giocare in maniera diversa le partite. E il fattore Simone Inzaghi, anche se non tutti lo ammettono. Io vedo un gran bel calcio: questa cosa gliela dà il suo allenatore. Per fortuna ha scampato il fosso, perché sei mesi fa Inzaghi era dato come sicuro esonerato. Romelu Lukaku alla Roma? Fa l’effetto Wesley Sneijder. Secondo me José Mourinho ci sta pensando, come quella volta che Sneijder scese dall’aereo, si pensava che non venisse convocato e fece un partitone. E peraltro era fine agosto proprio come ora, contro il Milan. Magari venti minuti o mezz’ora lo butta dentro, poi in questo momento vedo un Milan molto organizzato e in avanti. Che mi stupisce, visti i tanti acquisti».