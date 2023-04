Inter-Fiorentina, i diffidati e gli squalificati per la 28ª giornata di Serie A

Inter-Fiorentina si giocherà alle ore 18 allo Stadio Giuseppe Meazza, per la ventottesima giornata di Serie A 2022-2023. Ecco la situazione disciplinare per la sfida di questo pomeriggio, con diffidati per entrambe e squalificati solo nei padroni di casa. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato con Cremonese-Atalanta (vedi articolo).



INTER-FIORENTINA sabato 1 aprile ore 18 (28ª giornata Serie A)

Diffidati Inter: Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore) (prossima partita Salernitana in trasferta)

Squalificati Inter: Danilo D’Ambrosio (due giornate)

Diffidati Fiorentina: Sofyan Amrabat, Giacomo Bonaventura (prossima partita Spezia in casa)

Squalificati Fiorentina: nessuno