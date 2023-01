Inter-Empoli, la squadra di Zanetti al lavoro! Il programma della domenica

Inter-Empoli è la sfida in programma lunedì alle ore 20.45 a San Siro, valevole per la diciannovesima giornata di Serie A (vedi ultime sui nerazzurri). la squadra di Paolo Zanetti ha svolto il suo penultimo allenamento

PENULTIMO ALLENAMENTO – Inter-Empoli è la sfida in programma a San Siro lunedì alle ore 20.45. I nerazzurri, reduci dal trionfo in finale di Supercoppa italiana contro il Milan, si preparano ad una super accoglienza senza dimenticare l’importanza dei 3 punti per proseguire una difficile rincorsa al Napoli. La squadra di Paolo Zanetti, che lunedì 16 gennaio ha battuto la Sampdoria di Dejan Stankovic, spera nell’impresa. I toscani intanto hanno svolto la penultima seduta di allenamento stamattina, prima della rifinitura in programma domani (domenica) e della partenza per Milano.