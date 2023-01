Nezirevic, esordio complicato con l’Inter Primavera: l’analisi della gara

Alem Nezirevic è il nuovo acquisto dell’Inter Primavera. Il terzino destro è arrivato per coprire il vuoto lasciato da Mattia Zanotti.

ESORDIO – Per Alem Nezirevic è arrivato subito l’esordio con l’Inter Primavera. Contro la Sampdoria, il terzino svedese è infatti partito dal primo minuto (vedi pagelle). Classe 2004 arriva per 220 mila uero dal Motala AIF, club della terza divisione svedese. In Svezia ha collezionato 24 presenze, di cui 19 da titolari. Cristian Chivu non ci pensa troppo e lo lancia a Bogliasco sulla fascia destra. Nezirevic sceglie la numero 26, stessa maglia del suo nuovo mister con l’Inter.

NUMERI – Nezirevic prende subito il posto di Kristian Dervishi. Lo svedese è stato in campo quasi per tutta la partita, il cambio è arrivato solo all’85’. Un esordio non facile considerando che dopo venti minuti l’Inter Primavera era già sotto 2-0. Gravi errori da parte della difesa, che non aiutano Nezirevic ad ambientarsi. Dopo soli 17 minuti arriva per lui il primo cartellino giallo italiano. Nel secondo tempo la squadra di Chivu scende in campo molto più decisa e segna il gol del 2-1 con Jacopo Martini. L’apporto del 18enne non si nota particolarmente, a differenza del collega Andrea Pelamatti, che fa avanti e indietro sulla sinistra tutta la partita. Col tempo, Nezirevic non potrà che migliorare, conoscendo i suoi compagni e le idee di Chivu.