Inter-Empoli, Correa e Bellanova non ne azzeccano una. Le pagelle − TS

Disastro dell’Inter che perde in casa 0-1 contro l’Empoli, decisivo il gol di Baldanzi. Prestazione sottotono di tutti, Correa e Bellanova esagerano. Le pagelle

LE PAGELLE − Dopo l’idillio in Supercoppa, la debacle in campionato. Inter sconfitta contro l’Empoli per 0-1 e speranze Scudetto finite. La squadra di Simone Inzaghi, in 10 per più di 45 minuti a causa dell’espulsione di Skriniar, cade contro i ragazzi di Paolo Zanetti. Prestazione flop di tutti. Carrellata di 5 da Onana, non impeccabile sul gol, a Barella, Mkhitaryan, Lautaro Martinez e lo stesso Inzaghi. Si becca un 4 Skriniar. Mentre da 5,5 la partita di de Vrij. A salvarsi i soli Darmian (6,5), Bastoni, Dzeko, Asllani, Calhanoglu e Dimarco. Tutti 6. Nota di merito in negativo per i peggiori in campo: Joaquin Correa e Raoul Bellanova. I due non azzeccano una palla ed escono sia il Tucu (dopo il primo tempo) che il secondo (a fine gara) subissati dai fischi di San Siro.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino