Baldanzi: «Contro l’Inter il gol più importante! Emozione a San Siro»

Tommaso Baldanzi, centrocampista dell’Empoli ieri in gol a San Siro contro l’Inter, intervistato attraverso i canali ufficiali del club toscano ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria della sua squadra.

GOL IMPORTANTE – Tommaso Baldanzi dopo Inter-Empoli, attraverso i canali ufficiali del club si è detto emozionato per il gol a San Siro: «È stata una notte indimenticabile, ci tenevamo a fare bene e regalare un’impresa che quest’anno non era ancora arrivata contro una grande squadre. Ci darà una spinta importante, noi rimaniamo con i piedi per terra perché il nostro obiettivo non è ancora stato raggiunto. Gol a San Siro? È stato emozionantissimo, il più importante fin qui. Mi godo questa notte, la squadra ha fatto una grande partita e siamo tutti felici. Anche con un uomo in meno non è stato facile sfidare l’Inter, che è una delle più forti del campionato. Nello spogliatoio abbiamo festeggiato e urlato perché era una prova difficile. Siamo riusciti a portare a casa tre punti fondamentali per chiudere il girone di andata. Da domani subito a lavoro per preparare la sfida con il Torino».