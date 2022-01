Inter-Empoli 1-0 al 45′: Sanchez uomo di coppa! Correa va KO

Termina il primo tempo di Inter-Empoli, sfida valevole per gli Ottavi di finale della Coppa Italia (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui a San Siro, con il gol del vantaggio segnato da Alexis Sanchez. Altro infortunio – invece – per Joaquin Correa.

INFORTUNIO E VANTAGGIO – Parte subito male la sfida per l’Inter: Romagnoli ferma Correa saltandogli di fatto in spalla, l’argentino sente un forte dolore alla coscia sinistra ed è costretto – tra le lacrime – a lasciare il campo dopo soli quattro minuti di gioco. Al suo posto Alexis Sanchez che ci mette poco per sfruttare un cross dalla destra di Denzel Dumfries e infilare di testa la rete che vale l’1-0. Prova a reagire la squadra ospite, con anche qualche polemica al 18′ con un presunto contatto in area di rigore nerazzurra tra Vecino e Bandinelli, ma il direttore di gara fa proseguire. I nerazzurri provano a trovare il raddoppio, con la palla buona che capita sui piedi di Dumfries ed è soltanto un grande intervento di Furlan a impedirgli di segnare il 2-0.

Inter-Empoli, occasioni per il raddoppio ma nulla di fatto

OCCASIONI SPRECATE – Un’altra doppia occasione arriva sui piedi di Lautaro Martinez che al 29′ si fa parare un tiro comodo da Furlan e – sulla respinta – si fa ancora bloccare la porta dal portiere empolese senza riuscire ad angolare il pallone. Il forcing dei nerazzurri è costante, ma non si concretizza nemmeno al 41′ quando Sanchez ruba un pallone a centrocampo e riparte: giocata in mezzo per Lautaro Martinez prima e Roberto Gagliardini poi, che non riescono però a calciare a rete. Nel finale di primo tempo punizione pericolosa per gli ospiti, con la conclusione di Stulac che si spegne di poco sopra la traversa. Termina così 1-0 la prima frazione di Inter-Empoli.

INTER 1 – 0 EMPOLI

MARCATORI: Sanchez (I) al 13′

INTER (3-5-2): 97 A. Radu; 33 D’Ambrosio, 13 A. Ranocchia (C), 32 F. Dimarco; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 22 Vidal, 8 Vecino, 36 Darmian; 10 Lautaro Martinez, 19 J. Correa.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 9 Dzeko, 11 Kolarov, 12 Sensi, 14 Perisic, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (4-3-1-2): 22 Furlan; 20 Fiamozzi, 6 S. Romagnoli (C), 42 Viti, 3 Marchizza; 23 Asllani, 5 Stulac, 25 Bandinelli; 27 Zurkovski, 9 Cutrone, 99 Pinamonti.

A disposizione: 1 Ujkani, 13 Vicario; 8 Henderson, 10 Bajrami, 16 Fazzini, 21 Damiani, 26 Tonelli, 28 S. Ricci, 30 Stojanovic, 31 Rizza, 34 Ismajli, 36 Pezzola.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli