UFFICIALE – Blessin nuovo allenatore del Genoa, scelta a sorpresa

Sorpresa al Genoa: il nuovo allenatore è Alexander Blessin. Un nome che dirà poco in Italia e che ha allenato negli ultimi due anni l’Oostende, in Belgio. Si tratta di un ex attaccante tedesco, classe ’73, alla seconda esperienza in panchina. Sostituisce Shevchenko, dopo che Konko ha guidato i rossoblù con la Fiorentina. Debutterà sabato contro l’Udinese.

NOME A SORPRESA – “Alexander Blessin è il nuovo allenatore del Genoa e ha firmato un contratto fino a giugno 2024. Ha allenato il Red Bull Leipzig e il KV Oostende, club della massima serie belga.

Il Genoa CFC e 777 Partners augurano buon lavoro a mister Blessin”.

Fonte: genoacfc.it