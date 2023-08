Inter-Egnatia 0-1 al 45′, altro errore della difesa e svantaggio!

Si conclude sul risultato di 1-0 per l’Egnatia il primo tempo dell’amichevole contro l’Inter (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo allo stadio Paolo Mazza di Ferrara.

PRIMO TEMPO – L’ultima amichevole del pre-campionato dell’Inter non sta andando per ora molto bene. L’Egnatia è in vantaggio con il risultato di 1-0: il gol è arrivato ad inizio match, precisamente al minuto 6 a causa di un errore tecnico di Alessandro Bastoni poco più avanti dell’area di rigore. Il contropiede è stato guidato con discreta qualità dagli ospiti che hanno segnato con Raphael Dwamena. Yann Sommer ha toccato ma non è riuscito ad evitare lo svantaggio. La squadra di Simone Inzaghi ha reagito e avuto diverse occasioni da rete senza però sfruttarle. Lautaro Martinez e Henrikh Mkhitaryan i più pericolosi, mancata la precisione. Ritmi non molto alti e giocatori ancora in difficoltà dal punto di vista fisico in questo primo tempo.