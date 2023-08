Sassuolo in rimonta con il Cosenza, Mulattieri ancora protagonista!

Il Sassuolo vince in Coppa Italia in casa del Cosenza, decisiva la vittoria per 2-5 in rimonta grazie agli ex Andrea Pinamonti e Samuele Mulattieri.

TUTTO RIBALTATO – Grande vittoria del Sassuolo in rimonta ai trentaduesimi di Coppa Italia. I neroverdi passano in svantaggio subito al 9′ con il gol di Tutino. Il vantaggio del Cosenza dura quasi un tempo, perché durante il recupero del primo tempo Bajrami trova la rete de pareggio. Nel secondo tempo l’ex attaccante dell’Inter, Andrea Pinamonti, su rigore non sbaglia realizzando l’1-2. Al 91′ a sorpresa arriva il pareggio del Cosenza con Mazzocchi, e dunque sfida ai supplementari. Ceide al 105′ riporta il Sassuolo in vantaggio, poi Samuele Mulattieri si rende assoluto protagonista della sfida con una doppietta al 115′ e al 118′ chiudendo definitivamente la pratica.