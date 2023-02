Inter, è tempo di rotazioni in campionato. Stimoli da ritrovare in Italia – TS

Per l’Inter la stagione in Serie A sembra quasi terminata, a meno di incredibili scossoni in zona Champions League o per lo Scudetto. Secondo quanto scritto da Tuttosport, nelle prossime due partite Simone Inzaghi ha un unico obiettivo.

OBIETTIVI – Secondo quanto scritto da Tuttosport, per Simone Inzaghi non sono importanti solo i sei punti nelle prossime due partite di campionato contro Sampdoria e Udinese. Sarà fondamentale dare maggiore minutaggio a Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic, che devono essere al 100% per il ritorno in Champions League del 22 febbraio. Ciò non vuole dire che il campionato debba essere abbandonato, d’altronde l’obiettivo primario in stagione era quello di conquistare la seconda stella. Il Napoli a questi ritmi è imprendibile, neanche un’impresa nerazzurra potrebbe scalfire la leadership partenopea. L’aspetto positivo è che ora Inzaghi può sfruttare tutti i giocatori della sua squadra, l’unico indisponibile rimane Joaquin Correa. Il turnover sarà estremamente utilizzato, senza però cadere in cali di tensione che sono pressoché impossibili in questo periodo decisivo per le sorti dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino