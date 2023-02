Sampdoria-Inter, Lukaku e Brozovic dal 1′? Inzaghi valuta due fattori − CdS

Romelu Lukaku e Marcelo Brozovic sono finalmente rientrati a pieno regime. Adesso si candidano ad una maglia dal primo minuto in Sampdoria-Inter. Simone Inzaghi conta su due elementi

SCALPITANO − Il Derby ha portato tutta una serie di buone notizie ad Inzaghi. Non solo in termini di risultato e classifica, con l’Inter che dà anche continuità dopo la grande vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia. Ma a San Siro, domenica sera, hanno partecipato alla vittoria due pezzi da novanta come Lukaku e Brozovic. Il belga è apparso in crescita e in fase di miglioramento. Il croato si è messo subito a giostrare come se l’infortunio non ci fosse mai stato. Inzaghi potrebbe considerarli già dal primo minuto in Sampdoria-Inter. Il tecnico conta su due fattori: l’importanza per Big Rom di mettere minuti nelle gambe per completare il suo recupero. E il fisico leggero e le sue caratteristiche, che facilitano un rientro al 100% più immediato a Brozovic.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno