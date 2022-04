Inter, Darmian e non solo: un altro vince il ballottaggio in difesa – Sky

L’Inter si prepara a un mini tour de force, a partire già dall’importante sfida di campionato contro lo Spezia in programma venerdì alle 19. Simone Inzaghi è pronto a cambiare le fasce ma non solo. Anche un altro difensore vince il ballottaggio ed ora è il favorito per una maglia da titolare.

BALLOTTAGGIO – Spezia-Inter andrà in scena venerdì 15 aprile alle 19, in vista della trentatreesima giornata di Serie A 2021-22. Secondo quanto riportato da Sky Sport, oltre Matteo Darmian in vantaggio su Denzel Dumfries per quanto riguarda la fascia destra, anche un altro giocatore in queste ore ha vinto un ballottaggio ed ora in vantaggio per una maglia da titolare, cioè Federico Dimarco. Simone Inzaghi e il suo staff hanno valutato positivamente la sua prestazione contro il Verona e sono pronti a riconfermare il calciatore sul centro-sinistra. Il motivo – così come per Ivan Perisic -, è legato alla sua diffida. Con un cartellino giallo, difatti, Bastoni rischierebbe di saltare la prossima sfida di campionato contro la Roma.