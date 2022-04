Bremer, nuove squadre interessate: fanno sul serio! Inter però ha una carta

Bremer come già noto da mesi è l’obiettivo principale dell’Inter per la difesa, soprattutto qualora qualcuno dovesse salutare al termine di questa stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’Inter a suo “vantaggio” però ha una carta.

CONCORRENZA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime settimane tante squadre dall’estero cominciano ad interessarsi seriamente a Gleison Bremer. L’Inter – rassicura l’esperto di mercato -, resta davanti a tutti perché si è mossa in anticipo, tant’è che l’intesa con il giocatore è già stata raggiunta addirittura da mesi. L’operazione, però, non è ancora un’operazione in chiusura.