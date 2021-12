Inter-Cagliari, Marchetti si perde due gialli. Ok sul rigore: la moviola – CdS

Inter-Cagliari, il direttore di gara Marchetti preciso nelle due aree di rigore. Gestione dei cartellini buona, . Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Inter-Cagliari, il direttore di gara Marchetti si perde due gialli ad inizio del match: una al 4′ con Grassi che stende Brozovic, l’altro al 12′ per l’intervento di Perisic su Bellanova. Giusto non dare il secondo giallo a Lautaro Martinez. Solare il calcio di rigore assegnato all’Inter: Cragno stende Dumfries lanciato a rete. Giusto, secondo il Corriere dello Sport, non sanzionare col rosso l’estremo difensore rossoblù: il suo intervento interrompe una chiara occasione da rete, ma è genuino, quindi giusto depenalizzare la sanzione disciplinare. Voto per il direttore di gara: 6,5

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati