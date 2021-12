Inter-Cagliari, Barella domina. Calhanoglu il migliore: le pagelle – CdS

Inter-Cagliari, i nerazzurri conquistano un successo fondamentale e agguantano la vetta della classifica in Serie A. Prestazione super di Barella. Calhanoglu il migliore: le pagelle secondo il Corriere dello Sport

LE PAGELLE – Inter-Cagliari ha visto i nerazzurri dominare sin dalle prime battute del match. Serata senza pericoli per Samir Handanovic che chiude con un altro cleen sheet, voto 6. Skriniar, voto 7. Lo slovacco, è letteralmente il padrone della corsia destra nerazzurra, attento in difesa e propositivo in avanti. A centrocampo prestazione di altissimo livello di Barella: corre a tutto campo, sfiora il gol e serve due assist. Voto 7,5. Ennesima prova maiuscola per Calhanoglu: il turco è autore di uno splendido gol da fuori area, il sesto stagionale e altro assist, direttamente da corner per Lautaro Martinez. Voto 8.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport