Inter-Borussia Moenchengladbach, Conte chi schiererà a sinistra?

Per Inter-Borussia Moenchengladbach Conte deve riflettere sulla fascia sinistra della sua squadra. Le opzioni sono tre, tutte da valutare.

PROBLEMA A SINISTRA – Conte per la sfida di mercoledì col Borussia Moenchengladbach deve pensare alla sua fascia sinistra. In modo specifico. E’ quella infatti la zona di campo che nella sconfitta col Milan ha evidenziato le problematiche maggiori. Che hanno trascinato giù tutto l’assetto difensivo. Che opzioni ha il tecnico?

DUE OPZIONI – La prima ovviamente è Perisic. Vale a dire la stessa vista col Milan, ma anche con la Lazio e la Fiorentina. Vale a dire che il croato è stato titolare in tre partite su quattro. A pensarci suona come la scelta preferita di Conte. La sua alternativa di ruolo risponde al nome di Ashley Young. Fermato dal Covid, il tecnico spera di poterlo recuperare a ogni tampone. L’inglese, se disponibile, potrebbe giocare sia per far rifiatare il numero 14, sia perché la sua interpretazione del ruolo garantisce maggior equilibrio. Pur essendo anche lui un’ala offensiva di origine.

TERZA VIA – In assenza di novità mediche però Conte ha un’altra opzione. L’ultimo arrivato del mercato, Matteo Darmian. L’ex Parma è un difensore che fa della duttilità un suo punto di forza specifico. Sa giocare su entrambe le fasce e fare praticamente tutto in difesa. Sulla sinistra chiaramente non garantisce la spinta di Perisic o la qualità di Young, ma per un’Inter che cerca equilibrio può essere una via praticabile. Ricordiamo che la sua esplosione ai tempi del Torino arrivò proprio da esterno sinistro a tutta fascia nel 3-5-2.