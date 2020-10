Inter-Borussia Monchengladbach, non solo Bastoni: disponibili altri due?

Antonio Conte Inter

L’Inter mercoledì sera sfiderà il Borussia Monchengladbach in quella che sarà il primo impegno in UEFA Champions League in questa stagione. Oltre il ritorno di Alessandro Bastoni in difesa (vedi articolo), Antonio Conte probabilmente potrà contare sul ritorno di altri due giocatori (più uno).

CHI RITORNA – Verso Inter-Borussia Monchengladbach, Antonio Conte avrà a disposizione Alessandro Bastoni, risultato negativo al Coronavirus proprio alla vigilia del derby di Milano. Oltre lui, torna a disposizione anche Radja Nainggolan, che sarà a disposizione del match dalla panchina. Sulla fascia sinistra oltre il giovane difensore italiano spera di recuperare anche Ashley Young, giocatore indispensabile per il tecnico nerazzurro e soprattutto di sacrificio, diverso da Ivan Perisic che indubbiamente anche contro il Milan ha sofferto il ruolo di esterno a tutta fascia. Niente da fare invece per Roberto Gagliardini, risultato ancora positivo al Covid-19, mentre Milan Skriniar rientrerà solo domani dalla Slovacchia.

PIÙ UNO – Per Inter-Borussia Monchengladbach non solo Bastoni, Nainggolan e probabilmente Young (indisponibili causa Coronavirus), Antonio Conte ritrova anche Stefano Sensi, rimasto fuori per il derby causa squalifica, dovrebbe giocare titolare proprio dietro le due punte, con Arturo Vidal in posizione più arretrata.