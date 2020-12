Inter-Bologna, tanti ballottaggi a centrocampo. Un ritorno – SM

Condividi questo articolo

Vidal (foto Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it)

L’Inter scenderà in campo questa sera contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione,e soprattutto a centrocampo, vi sono molti ballottaggi fra le fila nerazzurre.

BALLOTTAGGI – L’Inter scenderà in campo questa sera contro il Bologna. Antonio Conte non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione (qui le ultime). Numerosi infatti, sono i ballottaggi. In difesa uno tra Skriniar e de Vrij potrebbe riposare, in vista della sfida contro lo Shakhtar Donetsk: Ranocchia, infatti, potrebbe giocare dal 1′. Possibile turn-over anche sugli esterni: D’Ambrosio e Perisic potrebbero far rifiatare Darmian e Young. A centrocampo turno di riposo per Barella, con il ritorno di Vidal dal 1′.