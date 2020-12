Eriksen, futuro lontano dall’Inter. I possibili scenari di mercato

Christian Eriksen non è riuscito ancora ad imporsi in Serie A. Il danese, nonostante le chance offertegli da Conte, sembra non essere ancora entrato nei meccanismi dell’Inter. Futuro lontano dall’Inter?

OPACO – Christian Eriksen, non è ancora riuscito ad imporsi nell’Inter ed in Serie A. Il danese, arrivato con un pedigree da stella, dopo un inizio folgorante al primo match disputato con la maglia nerazzurra (Inter-Milan 4-2, ndr), dopo mesi in Italia non è riuscito ad imporsi, nonostante le molteplici occasioni che Antonio Conte ha saputo concedergli. Nel corso delle ultime settimane Giuseppe Marotta ha più volte fatto intendere che la cessione del danese non è un’ipotesi del tutto da scartare. Quali scenari?

FUTURO – Le prossime settimane saranno decisive per il futuro di Eriksen. Se il danese non riuscirà ad incidere con la maglia dell’Inter è probabile che le strade saranno destinate a separarsi. Il danese ha mercato soprattutto in Premier League: difficilmente il Tottenham vorrà riaccoglierlo, ma altre compagini del massimo campionato inglese potrebbero essere interessate ad accogliere il numero 24 nerazzurro. L’Inter, dal canto suo, ha due scelte: può provare a monetizzare ed investire i proventi per puntellare la rosa a disposizione di Conte o imbastire uno scambio. In tal senso, nelle scorse settimane, si è parlato di un interesse del Paris Saint-Germain che, sul piatto, metterebbe il centrocampista ex Roma Paredes. Si attendono sviluppi.