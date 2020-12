Inter-Bologna, Mihajlovic vara formazione a “specchio”: la probabile – SM

Sinisa Mihajlovic Bologna

Inter-Bologna è in programma questa sera alle 20:45. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, potrebbe affidarsi in difesa al rientrante Medel. In attacco pronti Barrow e Palacio. Le ultime da “SportMediaset”

LE SCELTE – L’Inter, questa sera, ospiterà il Bologna al Giuseppe Meazza per l’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. Sinisa Mihajlovic, tecnico dei rossoblù, non ha ancora sciolto tutti i dubbi di formazione in vista di questa sera. I felsinei, però, dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 speculare alla formazione nerazzurra: Skorupski in porta, linea difensiva formata da Tomiyasu, Danilo ed il rientrante Medel, ex della partita. A centrocampo agiranno Schouten e Svanberg, con Hickey e De Silvestri sugli esterni. Dietro Palacio e Barrow, agirà Soriano, nella posizione di trequartista.