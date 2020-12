Inter-Bologna, le possibili scelte di Conte: c’è Vidal. Sanchez titolare? – SM

Inter-Bologna è in programma questa sera alle 20:45. Le possibili scelte di formazione di Antonio Conte per la sfida ai rossoblù di Mihajlovic. Panchina per Barella, torna Vidal titolare. Chance per Sanchez in attacco.

IN CAMPO – Inter-Bologna è in programma questa sera alle 20.45. Antonio Conte prepara la sfida di San Siro con un occhio all’impegno di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk. In porta ci sarà Handanovic, difesa formata da Skriniar, de Vrij e Bastoni. A centrocampo rientra Vidal, con Barella che, affaticato, partirà dalla panchina. Al fianco del cileno pronti Gagliardini e Brozovic. Sugli esterni agiranno Hakimi e Perisic. In attacco Sanchez preferito a Lautaro Martinez, in coppia con Lukaku.

Fonte: Sport Mediaset