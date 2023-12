Inter-Bologna 1-0 dopo il primo tempo supplementare: la sblocca Carlos Augusto!

Termina con il punteggio di 1-0 il primo tempo supplementare di Inter-Bologna, sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo a San Siro dopo i tempi regolamentari terminati 0-0.

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE – Pronti, via, e subito si sblocca il risultato! Calcio d’angolo battuto magistralmente da Federico Dimarco, la palla finisce a Carlos Augusto che con una poderosa incornata insacca alle spalle di Ravaglia la rete che finalmente sblocca il risultato. Fiato sospeso per Lautaro Martinez, già apparso non in formissima al termine dei novanta minuti, e uscito tenendosi la zona inguinale per fare spazio a Henrikh Mkhitaryan. Finisce così il primo tempo supplementare, 1-0 in attesa del rientro dopo una breve pausa.

