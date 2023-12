Inter-Bologna, 0-0: Lautaro Martinez sbaglia un rigore. Ora supplementari

Termina con il punteggio di 0-0 Inter.Bologna, sfida valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Ecco quanto successo a San Siro dopo il primo tempo terminato 0-0.

SECONDO TEMPO – Solo Inter in campo in questo secondo tempo degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna, con tante occasioni per aprire la partita che, però, non si concretizzano. La maggiore è, ovviamente, quella al minuto 64: Corazza blocca di mano un cross dalla destra e l’arbitro concede rigore, sul dischetto si presenta Lautaro Martinez che, però, si fa ipnotizzare da Ravaglia che gli para la conclusione. Anche Arnautovic ha un’occasione enorme, quando Asllani lo serve e l’austriaco non riesce a centrare la porta dall’altezza del dischetto dell’area di rigore. Nel finale ci provano prima Dimarco e poi Sensi, entrambi subentrati a gara in corso, ma il risultato non si blocca. Si va così ai tempi supplementari.

INTER-BOLOGNA 0-0