Inter-Bologna, occhio Inzaghi: Thiago Motta ha un dato dalla sua − TS

Inter-Bologna si giocherà questo pomeriggio, alle ore 15:00, allo Stadio San Siro di Milano. Simone Inzaghi è sull’attenti, anche perché un dato è dalla parte di Thiago Motta.

DATO − Inter-Bologna per Simone Inzaghi e i suoi rappresenta un appuntamento in cui non compiere passi falsi. Motivo questo per il quale il tecnico nerazzurro sta pensando a tante conferme di formazione. In ogni caso, sottolinea Tuttosport, c’è da stare attenti a un dato in particolare: la difesa di Thiago Motta è praticamente (quasi) impenetrabile. Basti pensare che fin qui la squadra rossoblù ha subito solamente 4 gol, nonostante le pesanti assenze. Dato questo che rende la retroguardia bolognese la seconda migliore del campionato, proprio dopo l’Inter. Servirà perciò un attacco più che produttivo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini