Lautaro Martinez dal 1′ in Inter-Bologna, ma non è solo: le conferme − TS

Lautaro Martinez sarà presente in campo dal 1′ in Inter-Bologna, ma non sarà il solo: Inzaghi pensa a diverse conferme per non sbagliare.

CONFERME − Inter-Bologna sarà già una partita molto importante per Simone Inzaghi e i suoi. La volontà è quella di chiudere bene prima della sosta per le nazionali. Anche perché alla ripresa, con Torino, Roma, Atalanta e Frosinone in campionato e i due match di Champions League contro il Salisburgo, sarà un vero tour de force. Per puntare ai tre punti, il tecnico nerazzurro non si priverà allora neppure stavolta di Lautaro Martinez. L’argentino è imprescindibile e sia la squadra sia i tifosi lo sanno molto bene. Ma non sarà l’unico ad essere confermato: in coppia con lui ci sarà sempre Marcus Thuram, mentre in cabina di regia ci sarà secondo Tuttosport ancora Hakan Calhanoglu. Insomma, Inzaghi di sicuro non vuole rischiare.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini