Inter e Bologna, è muro contro muro: in Europa sono il top − CdS

Oggi a San Siro si sfideranno Inter e Bologna, le due squadre con le migliori difese del campionato. I loro numeri fanno gola in giro per l’Europa

IMPENETRABILI − Inter e Bologna apriranno il sabato di Serie A, oggi a San Siro al via l’ultima gara prima della sosta per entrambe le squadre. Inzaghi e Thiago Motta ci arrivano con un ottimo score: l’interista ha vinto le ultime due gare contro Salernitana e Benfica; mentre il felsineo è reduce da quattro risultati utili consecutivi, nell’ultima uscita ha schiantato l’Empoli 3-0. Ma il rendimento che fa gola in giro per l’Europa è quello relativo alle difese: al Meazza si sfideranno le due migliori difese del campionato. L’Inter ha appena subito tre gol, il Bologna 4. I nerazzurri, inoltre, contro il Benfica martedì sera in Champions League hanno conquistato il loro sesto clean sheet in nove partite. Mentre Thiago Motta domenica scorsa ha raccolto il quarto consecutivo. Insomma sarà muro contro muro, in Europa solamente il Nizza ha la stessa solidità del Bologna, peggio il Manchester City già piegato cinque volte. La differenza è netta rispetto allo scorso campionato. Allora, né i nerazzurri né i rossoblù si erano mostrati così impenetrabili, o quasi. L’Inter ha finito il torneo con 42 gol al passivo, mentre il Bologna ha toccato quota 49. Insomma, più di una rete incassata a partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno