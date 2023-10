Frattesi, Inzaghi ha deciso che mossa compiere in Inter-Bologna − TS

Frattesi, fresco di nuova convocazione con la Nazionale Italiana, sta decisamente meglio: Inzaghi ha allora deciso che mossa compiere in Inter-Bologna.

MOSSA − Davide Frattesi, come confermato da Tuttosport, sta molto meglio. Tanto che è stato anche nuovamente convocato da Luciano Spalletti in Nazionale Italiana. In ogni caso. la rifinitura svolta ad Appiano Gentile nella giornata di ieri ha dimostrato che il centrocampista è disponibile per Inter-Bologna. E Simone Inzaghi ha deciso perciò di portarlo in panchina, insieme a Stefano Sensi. Una decisione che permetterà certamente di avere più mosse a disposizione a partita in corso ma che non esclude la massima prudenza.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini