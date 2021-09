Inter-Bologna, Inzaghi prepara le modifiche: due debutti dal 1′ e due dubbi

Inter-Bologna è in arrivo e ancora non si conoscono alle perfezione le idee di Inzaghi sulla formazione che schiererà. Il tecnico nerazzurro, come riportato da Sport Mediaset nel corso TG su Italia 1, ha intenzione di cambiare qualcosa nell’undici iniziale

TEMPO DI ROTAZIONI – Giornata di vigilia in casa Inter, che aspetta l’arrivo del Bologna a Milano per l’anticipo di domani (vedi informazioni). Previste prime prove di turnover per Simone Inzaghi, che due decisioni sembra averle già prese. In attacco Edin Dzeko potrebbe finalmente tirare il fiato in favore di Joaquin Correa, che è pronto a debuttare dal 1′. Sulla destra spazio a Denzel Dumfries, per cui vale lo stesso discorso dell’attaccante argentino.

POSSIBILI SORPRESE – Rifiaterà anche Matteo Darmian? Oppure cambierà solo ruolo (vedi focus) per far riposare un altro titolare? Nel frattempo Federico Dimarco si candida per una maglia da titolare sul lato sinistro del campo. Così come Arturo Vidal, che – come ripreso da Sport Mediaset – spinge per convincere Inzaghi a schierarlo dall’inizio. E chi starebbe fuori in questo caso? Questi i due dubbi di formazione per Inzaghi alla vigilia di Inter-Bologna di Serie A.