Olanda, i preconvocati di Van Gaal: per l’Inter ci sono de Vrij e Dumfries

Il commissario tecnico della nazionale dell’Olanda Louis Van Gaal ha pubblicato oggi la lista dei pre convocati per i prossimi incontri di qualificazione ai Mondiali. Presenti regolarmente i due interisti Stefan de Vrij e Denzel Dumfries.

A inizio ottobre torneranno le nazionali per un nuovo giro di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. L’Olanda sarà impegnata l’8 e l’11 ottobre contro la Lettonia e Gibilterra. Il commissario tecnico ha comunicato oggi la lista dei 28 giocatori della selezione orange che sono pre convocati per il doppio impegno. Per l’Inter presenti regolarmente Stefan de Vrij, che sotto la gestione Van Gaal si è conquistato il posto da titolare, e Denzel Dumfries.

Il tweet con la lista completa dei pre convocati per i prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali.