Inter-Bologna: i convocati di Mihajlovic per la sfida di domani al Meazza

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic per Inter-Bologna di domani sera, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico serbo ha convocato 22 giocatori per la sfida di domani al Giuseppe Meazza.

Archiviata la sconfitta amara di Champions League contro il Real Madrid, l’Inter si rituffa sul campionato. Domani al Giuseppe Meazza arriva il Bologna per la quarta giornata del campionato di Serie A. Il tecnico dei rossoblu Sinisa Mihajlovic ha convocato 22 giocatori.

I CONVOCATI

Portieri: Bardi, Molla, Skorupski.

Difensori: Amey, Binks, Bonifazi, De Silvestri, Dijks, Hickey, Mbaye, Medel, Soumaoro, Theate.

Centrocampisti: Dominguez, Soriano, Svanberg, Vignato.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Cangiano, Orsolini, Sansone, Santander, Skov Olsen, Van Hooijdonk.

fonte: bolognafc.it