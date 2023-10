Inter-Benfica, il programma della vigilia: l’orario della rifinitura

È già tempo di pensare a Inter-Benfica, seconda giornata del Gruppo D di Champions League. Domani vigilia con la classica rifinitura, alla quale farà seguito la conferenza di Inzaghi e un giocatore.

IN CAMPO – L’Inter è tornata stanotte da Salerno, dopo aver vinto 0-4 all’Arechi col sensazionale poker di Lautaro Martinez, e da oggi si pensa al Benfica. Con la Champions League in programma martedì alle 21 inevitabile dover subito accelerare i carichi. Oggi seduta di ripresa, domani sarà già la vigilia. La rifinitura sarà in programma alle 12, seguita dalla conferenza stampa in cui parleranno Simone Inzaghi e un giocatore. Per Inter-Benfica da valutare le condizioni sia di Juan Guillermo Cuadrado (oggi) sia di Davide Frattesi (minima speranza). Per quanto riguarda gli ospiti il Benfica sarà a Milano già nella tarda serata di oggi, con partenza anticipata.