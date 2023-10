Salernitana-Inter 0-4, cinque dati statistici che potresti non sapere

Salernitana-Inter l’ha decisa un uomo solo, Lautaro Martinez, con un’incredibile poker da subentrato. Il solo fatto di aver segnato quattro gol lo inserisce nella storia, ma le statistiche legate all’argentino non si fermano qui.

DUE – Le vittorie dell’Inter in casa della Salernitana, su cinque confronti diretti. L’unico altro successo era a sua volta una goleada, 0-5 il 17 dicembre 2021. E la curiosità è che anche lì Lautaro Martinez aveva segnato da subentrato (all’Arechi su tre partite non ha mai iniziato titolare), seppur “solo” una volta.

QUATTRO – I gol segnati da Lautaro Martinez in Salernitana-Inter. È la prima volta, nella storia della Serie A, che un giocatore subentrato riesce a mettere a referto un poker.

CINQUE – Gli anni dopo cui un giocatore dell’Inter ha realizzato un poker in una partita ufficiale. Prima di Lautaro Martinez era capitato a un altro argentino, Mauro Icardi, nella vittoria per 0-5 sul campo della Sampdoria il 18 marzo 2018. Il record assoluto è di una doppia cinquina: Giuseppe Meazza in Ambrosiana Inter-Bari 9-2 del 1937-1938 e Antonio Valentin Angelillo in Inter-SPAL 8-0 del 1958-1959.

SETTE – Le volte in carriera in cui Lautaro Martinez ha segnato almeno tre gol in una singola partita. Quello di ieri è il primo poker, come triplette ne ha realizzate tre con l’Inter, due col Racing e una con l’Argentina (ma in amichevole): la curiosità è che coi nerazzurri aveva già fatto tris alla Salernitana, nel 5-0 del 4 marzo 2022.

NOVE – I gol segnati da Lautaro Martinez in appena cinque partite contro la Salernitana, che pure ha iniziato ad affrontare (ovviamente con l’Inter) solo dalla stagione 2021-2022. I campani diventano la sua vittima preferita assieme al Cagliari, che ha però affrontato nove volte e senza mai andare oltre una doppietta. E cinque di questi sono da subentrato.