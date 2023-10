Inter-Benfica, probabili formazioni 2ª giornata Champions League: tutti gli aggiornamenti

Inter-Benfica è la prima uscita casalinga in Europa e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo anche per riscattare l’esordio sottotono nella competizione. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 2ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Inzaghi preferirebbe evitare ulteriori complicazioni nella fase a gironi. Ecco le probabili formazioni di Inter-Benfica in Champions League con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 8 Arnautovic, 16 Frattesi.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: 5 Sensi, 42 Agoumé.

Altri giocatori: –

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi deve sciogliere gli ultimi dubbi, in particolare quello sulla fascia destra, dove Pavard non è ancora sicuro del posto in difesa ma a centrocampo Darmian insidia Dumfries per giocare più avanzato. Paradossalmente il ballottaggio potrebbe essere proprio tra il francese e l’olandese con il jolly italiano titolare. Tutto confermato il resto.

Probabili formazioni Champions League: Inter-Benfica

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 6 Bah, 5 Morato, 30 Otamendi ©, 8 Aursnes; 10 Kokcu, 87 Joao Neves; 11 Di Maria, 27 Rafa Silva, 20 Joao Mario; 33 Musa.

A disposizione: 24 Samuel Soares, 45 Kokubo; 7 David Neres, 9 Arthur Cabral, 13 Jurasek, 14 Bernat, 17 Goncalo Guedes, 19 Tengstedt, 22 Chiquinho, 44 Tomas Araujo, 47 Tiago Gouveia, 61 Florentino.

Allenatore: Roger Schmidt

Squalificato: 4 Antonio Silva.

Indisponibile e/o non convocato: 38 Joao Victor.

Giocatori non iscritti in lista UEFA: –

Altri giocatori: 50 Mendes-Dudzinski; 48 R. Rodrigues, 52 Henrique Pereira.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Qualche dubbio in più per Schmidt, che sulla sinistra ritrova sia Bernat sia Guedes ma quasi sicuramente punterà dal 1′ sulla coppia formata dal jolly Aursnes e dall’ex nerazzurro Joao Mario, con Rafa Silva trequartista. Verso la panchina Jurasek, Florentino e David Neres. In difesa il capitano Otamendi guiderà il quartetto a copertura del nuovo numero uno Trubin. Occhi puntati su Di Maria ala destra. Musa in vantaggio su Arthur Cabral in attacco.