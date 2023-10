Inter-Benfica formazioni ufficiali: Inzaghi lancia il suo undici ideale!

Inter-Benfica in campo tra poco per la partita della 2ª giornata del Gruppo D di UEFA Champions League. Fischio d’inizio alle ore 21:00 a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi schiera quella che è praticamente la formazione-tipo della sua nuova Inter. In difesa c’è Pavard con Dumfries davanti a sé sulla linea dei centrocampisti, solo panchina per Darmian. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Benfica in Champions League

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 6 de Vrij, 7 Cuadrado, 14 Klaassen, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 49 M. Sarr, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Champions League: le formazioni ufficiali di Inter-Benfica

BENFICA (4-2-3-1): 1 Trubin; 6 Bah, 5 Morato, 30 Otamendi ©, 14 Bernat; 10 Kokcu, 87 Joao Neves; 11 Di Maria, 27 Rafa Silva, 8 Aursnes; 7 David Neres.

A disposizione: 24 Samuel Soares, 45 Kokubo; 9 Arthur Cabral, 13 Jurasek, 17 Goncalo Guedes, 19 Tengstedt, 20 Joao Mario, 22 Chiquinho, 33 Musa, 44 Tomas Araujo, 47 Tiago Gouveia, 61 Florentino.

Allenatore: Roger Schmidt