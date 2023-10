Condò: «Inter, battere il Benfica per valorizzare il pareggio in Spagna!»

Inter e Benfica sono appena arrivate a San Siro. Paolo Condò analizza la situazione della squadra di Inzaghi, alla seconda prova di Champions League della stagione.

RISULTATO – Paolo Condò si aspetta una vittoria dall’Inter nella sfida di questa sera, soprattutto dopo il pareggio spuntato nel finale della prima sfida di Champions League. Nello studio di Sky Sport 24 il giornalista dichiara: «La Real Sociedad è un club spagnolo. Ci siamo lamentati di come l’Inter ha giocato, soprattutto nella prima ora a San Sebastian, ma non del risultato. Pareggiare in trasferta in Spagna non è mai facile ed è un risultato che va sempre bene. È chiaro che ora, per valorizzare quel risultato, devi battere il Benfica. E il Benfica tradizionalmente è molto più pericoloso che non più avanti. Lautaro Martinez? Ora è al penultimo piano, sopra c’è l’attico. Lui attacca l’attico quest’anno, dove ci sono attaccanti top che lo stanno aspettando col coltello in mano».