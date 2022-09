Inter-Bayern Monaco, la scelta di Inzaghi per la porta: dubbi a centrocampo

Dubbi a centrocampo per Simone Inzaghi a poche ore dal fischio d’inizio di Inter Bayern Monaco, in programma stasera a San Siro.

DUBBI A CENTROCAMPO – Secondo quanto riportato da Sky Sport 24, stasera in Inter-Bayern Monaco il portiere che dovrebbe partire dal 1′ è Samir Handanovic. In difesa invece dovrebbe aver un turno di riposo Stefan De Vrij, con Danilo D’Ambrosio titolare. Dubbi invece a centrocampo: Henrikh Mkhitaryan dovrebbe essere favorito su Nicolò Barella. A destra invece dovrebbe essere Matteo Darmian a vincere il ballottaggio con Denzel Dumfries. In attacco dovrebbe tornare Edin Dzeko dal primo minuto. Quindi Joaquin Correa dovrebbe partire dalla panchina.

Fonte: Sky Sport