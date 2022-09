Inzaghi, la difesa Skriniar-de Vrij-Bastoni è ancora intoccabile per l’Inter?

Per Inzaghi è il momento di rivedere la sua linea difensiva? Skriniar, de Vrij e Bastoni stanno soffrendo. E forse un cambiamento nel pacchetto arretrato potrebbe aiutare tutta l’Inter, che ha già subito troppi gol in questo avvio di stagione.



CERTEZZA IN DUBBIO – Una delle certezze dell’Inter degli ultimi anni è la sua linea difensiva. Sia in termini assoluti che nello specifico riguardo ai protagonisti attuali. Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni hanno formato un trio di raro livello. Qualità e abilità difensive, unite a intesa e comprensione del gioco. Ma in questo momento sono al centro del ciclone. In discussione pure loro. Forse più di tutti. E quindi si può avanzare una domanda: è ora per Simone Inzaghi di cambiare i suoi titolari?

CAMBIAMENTO IN VISTA? – L’Inter in questo momento, dopo questo inizio di stagione, non ha certezze. Quindi mettere in discussione il trio difensivo non è lesa maestà. Una scossa può arrivare anche da un riassestamento. Con la promessa di rivedersi più avanti, ci mancherebbe. Ma per Inzaghi in questo momento ha senso cercare forze nuove. Giocatori più freschi, ma soprattutto liberi di testa. Senza le scorie di questo inizio di stagione tanto difficile.

FARE UNA SCELTA – Inzaghi non ha mai messo in discussione i suoi fedelissimi. Anche nei momenti più difficili ha sempre puntato sui titolari, sperando trovassero in loro le forze per riscattarsi. Un po’ come nel derby. A volte però serve un intervento diretto. Meno attesa e più azione. Una scelta, anche coraggiosa. Mettere Danilo D’Ambrosio, un leader dello spogliatoio dell’Inter, che ha già dimostrato di saper essere decisivo, a destra. Spostando Skriniar in mezzo, dove può giocare più protetto, dando al contempo più sicurezza in marcatura. Non è un azzardo. La soluzione è già stata testata. E forse potrebbe risultare decisiva anche adesso.