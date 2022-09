Inter-Bayern Monaco, dirigenti a pranzo Uefa: punto su formazione tedesca

I dirigenti dell’Inter e quelli del Bayern Monaco saranno al pranzo Uefa a Milano. Il punto sulla formazione dei bavaresi.

PRANZO UEFA – Come riportato Niccolò Omini, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 da Galleria Vittorio Emanuele a Milano, i dirigenti dell’Inter e quelli del Bayern Monaco saranno in un noto ristorante per il pranzo della Uefa. Si tratta di un’occasione per incontrarsi tra le due dirigenze in vista della partita di Champions League.

FORMAZIONE BAYERN MONACO – Questa sera il tecnico della squadra bavarese, Nagelsmann, dovrebbe schierare un 4-2-2-2. In campo in avanti Mane, Gnabry, Müller e Coman, senza punti di riferimento. Fuori Upamecano che ha commesso alcuni errori nelle ultime partite. Dietro de Ligt e Lucas Hernandez.

Fonte: Sky Sport