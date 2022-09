Inzaghi, in Milan-Inter altra mancata reazione: i cambi sono arrivati tardi

In Milan-Inter anche Inzaghi finisce sul banco degli imputati. Stavolta per i cambi tardivi. Con un dato che mostra quanto la necessità di trovare forze fresche fosse chiaramente da anticipare.

MANCATA REAZIONE – Milan-Inter ha visto nuovamente un lungo blackout degli uomini di Inzaghi. Approssimativamente per un periodo di 40-45 minuti i nerazzurri sono andati in panico totale. Perdendo idee, distanze, coraggio. Consegnandosi di fatto al Milan, che in questo lasso di tempo non a caso è passato dal risultato di 1-1 al 3-1. Parliamo di un periodo a cavallo dei due tempi, dal trentesimo al sessantacinquesimo. Proprio dopo il 3-1, arrivato al minuto 60, Inzaghi ha deciso di provare a cambiare l’inerzia del match coi cambi. E sparigliando le carte una reazione è arrivata. Una decisione tardiva, confermata da un dato specifico.

INIZIO IN CRISI – Dal momento dell’1-1 era evidente che l’Inter fosse andata in confusione. E onestamente finire il primo tempo con il risultato in parità era già una conquista. I nerazzurri erano chiaramente alle corde. Inzaghi però ha preferito dare fiducia ai suoi titolari, nella speranza che si ritrovassero in campo. Senza toccare nomi ed equilibri tattici, a quel punto totalmente teorici. Missione fallita. E c’è un dato che dimostra quanto in difficoltà fossero proprio i giocatori in cui il tecnico ha più fiducia. Nel report della Lega Serie A ci sono le specifiche sui minuti di possesso palla delle squadre divise per fasce di tempo di 15 minuti (QUI a pagina 4). I primi 15 minuti del secondo tempo vedono il possesso palla così diviso (Milan a sinistra, Inter a destra):

Non è un errore. Zero minuti, trenta secondi. I giocatori in maglia nerazzurra rientrati in campo nel secondo tempo sono riusciti a tenere palla solo 30 secondi su 15 minuti di gioco. Una condizione di evidente crisi, che infatti ha compromesso irrimediabilmente il risultato finale. Che Inzaghi non ha letto e anzi ha subito.

DUE BIG MATCH DUE GESTIONI RIVEDIBILI – Nei due big match stagionali Inzaghi ha mostrato dei limiti nella sua gestione che hanno condizionato il risultato. Con la Lazio sia le scelte iniziali che i cambi sono stati problematici. Col Milan ha optato per una soluzione conservativa per gestire una crisi evidente e profonda, che ha finito per compromettere il risultato. Due voti negativi nella pagella di Inzaghi. Che alla seconda stagione è chiamato a una crescita, non a fare passi indietro. Anche dal tecnico serve qualcosa di più. Soprattutto alla voce personalità.