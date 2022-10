Inter-Barcellona, Vincic commette due errori gravi: la moviola – CdS

Inter-Barcellona, il Corriere dello Sport nella moviola va subito al sodo: brutta partita di Vincic. In particolare sull’episodio del rigore per l’Inter e fuorigioco di Lautaro Martinez commette due errori gravi. Di seguito la moviola della partita secondo il quotidiano romano.

LA MOVIOLA – Vincic commette due errori gravi in Inter-Barcellona, in particolare in occasione del tocco con la mano (e dunque rigore per l’Inter) di Eric Garcia e ancor prima il fuorigioco di Lautaro Martinez: penalty da vedere in campo e ripresa del gioco non con il fuorigioco. Per quanto riguarda il possibile tocco di mano di Dumfries: l’olandese tocca di mano destra, non arriva il rigore: o sfiora e gli vale un’autogiocata oppure, in mancanza di certezze (tocca anche la testa di Ansu Fati?), vale la decisione del campo: siamo al limite.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna