L’Inter neutralizza il Barcellona e si rilancia con una vittoria clamorosa – CdS

L’Inter rialza la testa e rilancia le ambizioni, ritrovando fiducia e serenità. Secondo il Corriere dello Sport quella contro il Barcellona è la vittoria di Simone Inzaghi che ha ritrovato la squadra nel momento più buio.

CHE VITTORIA – L’Inter torna ad essere concentrata in difesa e non a caso torna a vincere. Lo fa di spirito, un po’ meno nel gioco ma contro questo Barcellona non era quello che serviva. La difesa è stata impeccabile tutta: Milan Skriniar, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni non hanno fatto passare nulla, o quasi. L’Inter deve ripartire da qui, cominciano dalla sfida con il Sassuolo di sabato e poi in trasferta al Camp Nou mercoledì prossimo. Inzaghi prepara benissimo la partita lasciando il possesso palla al Barcellona, ma è tutto studiato. Attenzione e concentrazione, l’Inter la vince così, ma i nerazzurri non stanno solo a guardare e crea qualche difficoltà di troppo a Ter Stegen. Il recupero pare interminabile (oltre gli 8 minuti di recupero), con un’infinità di corner e un rigore dubbio, ma la cosa più importante è che questa volta l’Inter non subisce rimonte o errori.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno