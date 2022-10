Inter, la difesa torna a dominare! Calhanoglu fa il Brozovic: le pagelle – CdS

L’Inter torna a vincere e lo fa difendendo bene e aspettando l’occasione giusta per contrattaccare. Questa è la vittoria di Simone Inzaghi, soprattutto sul piano tattico, e con questo Hakan Calhanoglu non risente dell’assenza di Marcelo Brozovic. La difesa al completo torna a dominare non concedendo mai nulla, di seguito le pagelle del Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – La risposta più importante arriva tra i pali, con André Onana che ritorna titolare e mostra fiducia al suo reparto difensivo. Non deve mai intervenire e il VAR cancella il suo errore: voto 6,5. La difesa al completo torna a dominare: Milan Skriniar non sbaglia nulla e nell’uno contro uno torna ad essere insuperabile: voto 7 così come Alessandro Bastoni, la fascia sinistra con Federico Dimarco non lascia troppo scampo a Dembélé. Stefan de Vrij non fa respirare Lewandowski che rimane ingabbiato al centro dell’area: 7,5 per lui. Matteo Darmian sulla fascia si fa rispettare, nonostante la presenza di Raphinha e Marcos Alonso: voto 7 anche per lui. Nicolò Barella torna ad essere esplosivo in entrambe le fasi all’Inter: voto 7. Hakan Calhanoglu sostituisce Marcelo Brozovic e fa tutto in difesa e a centrocampo: impegna subito Ter Stegen dopo pochi secondi, lavora tantissimo a centrocampo e nel finale del primo tempo regala la gioia del gol: con 8 è il migliore in campo. Molto bene anche Henrikh Mkhitaryan, molto applicato al lavoro e fa tutto quello che Simone Inzaghi gli chiede di fare: voto 7. Molto bene anche l’attacco, Lautaro Martinez non è al meglio ma non molla mai un centimetro: voto 6,5 anche per Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Claudio Beneforti